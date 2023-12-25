Только при наличии военно-учетных документов: как мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, предлагают делать паспорта
Киев • УНН
Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только при наличии военно-учетных документов.
Мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом, предлагают делать паспорта только при наличии военно-учетных документов. Об этом говорится в правительственном законопроекте о мобилизации 10378, передает УНН.
Как указано в документе, это касается как внутренних, так и заграничных паспортов.
Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только: СМИ обнародовали детали правительственного законопроекта о мобилизации25 декабрь 2023, 21:22 • 20477 просмотров
Только при наличии военно-учетных документов: как мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, предлагают делать паспорта
Мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, будут делать паспорта только при наличии военно-учетных документов.
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Кроме того, документом предлагается введение возможности задерживать в особый период лиц, нарушивших законодательство об обороне, воинской обязанности и военной службе, правила воинского учета, мобилизационную подготовку и мобилизацию, на срок до трех часов для составления протокола.
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