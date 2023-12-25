Только при наличии военно-учетных документов: как мужчинам призывного возраста, которые находятся за границей, предлагают делать паспорта

Мужчинам призывного возраста, которые находятся за рубежом, предлагают делать паспорта только при наличии военно-учетных документов. Об этом говорится в правительственном законопроекте о мобилизации 10378, передает УНН.

Как указано в документе, это касается как внутренних, так и заграничных паспортов.

Изменение призывного возраста с 27 до 25 лет и не только: СМИ обнародовали детали правительственного законопроекта о мобилизации