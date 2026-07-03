Только два участника основной сессии НМТ-2026 получили по 200 баллов по всем четырем предметам

Во время основной сессии НМТ-2026 только двое участников получили по 200 баллов по всем четырем предметам. В целом наивысший результат хотя бы по одному предмету показали 3671 абитуриент. Об этом сообщает МОН Украины, пишет УНН.

В этом году для участия в НМТ зарегистрировалось наибольшее количество участников за последние 5 лет - говорится в сообщении.

В 2026 году для участия в НМТ (на основную и дополнительную сессию) зарегистрировались почти 360 тысяч участников — рекордное количество за последние 5 лет. По сравнению с прошлым годом прирост зарегистрировавшихся для участия в НМТ в 2026 году составляет примерно 15%.

Основной причиной такого роста стало увеличение количества выпускников прошлых лет, которые в этом году решили поступать в высшие учебные заведения в Украине.

Как менялось количество участников основной и дополнительной сессии НМТ на протяжении 5 лет:

В 2022 году - 237 980 участников (в Украине - 209 234, за рубежом - 28 746);

В 2023 году - 288 935 участников (в Украине - 262 210, за рубежом - 26 725);

В 2024 году - 312 508 участников (в Украине - 290 764, за рубежом - 21 744);

В 2025 году — 317 091 участник (в Украине - 296 594, за рубежом - 20 497);

В 2026 году - 359 975 участников (в Украине - 341 284, за рубежом - 18 691).

Для участия в основной сессии зарегистрировались 354 463 человека. Во временные экзаменационные центры фактически явились 324 284 участника, что составляет 91,5% от общего количества зарегистрированных.

НМТ-2026: результаты основных сессий уже доступны абитуриентам онлайн

В 2026 году географию как дополнительный предмет выбрали 31,22% участников от общего количества зарегистрированных на основную сессию. По популярности этот предмет почти догнал английский язык, который выбрали 31,49% участников.

Самые популярные предметы дополнительного блока: английский язык — 31,49%; география — 31,22%; биология — 21,17%; украинская литература — 10,88%.

На территории Украины география даже опередила английский язык по количеству желающих сдавать этот предмет. Чаще всего ее выбирали выпускники прошлых лет.

Больше всего максимальных результатов — 200 баллов — получили по английскому языку и математике

Среди нынешних участников 200 баллов хотя бы по одному предмету получил 3671 абитуриент, по двум — 259 и по трем — 28. Наивысшие баллы по всем четырем предметам получили два участника.

Количество наивысших результатов по каждому предмету: английский язык — 2164; математика — 1145; история Украины — 354; украинский язык — 266; украинская литература — 175; физика — 51; биология — 41; немецкий язык — 36; химия — 27; география — 6; испанский язык — 5; французский язык — 1.

Данные за 2026 год базируются только на результатах основной сессии и могут быть уточнены после проведения дополнительной сессии НМТ. Полный отчет по НМТ-2026 будет сформирован и опубликован на сайте Украинского центра оценивания качества образования осенью.

Более 85% участников основной сессии НМТ будут иметь возможность поступать в вузы.

Почти 15% участников основной сессии НМТ не преодолели порог хотя бы по одному учебному предмету (получили менее 100 баллов по шкале 100–200). Для сравнения, в прошлые годы этот показатель составлял 13,51% (2025) и 14,38% (2024).

В этом году эти участники не смогут принять участие в конкурсном отборе в высшие учебные заведения, но смогут выбрать обучение в учреждениях профессионального или профессионального предвысшего образования.

Традиционно большинство участников НМТ — 17-летние абитуриенты.

В тестировании принимают участие лица разного возраста — от 15 до более 40 лет.

Среди зарегистрированных на основную сессию более 251 тысячи — нынешние выпускники школ, студенты учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, а почти 103 тысячи — выпускники прошлых лет.

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