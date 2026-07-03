НМТ-2026: результаты основных сессий уже доступны абитуриентам онлайн
Киев • УНН
Участники НМТ-2026 могут просмотреть результаты по шкале 100–200 баллов и загрузить информационную карточку для поступления. Результаты переданы в ЕГЕБО для использования во время вступительной кампании.
Результаты основных сессий НМТ-2026 уже доступны абитуриентам в вузах в личных кабинетах, сообщили в МОН 3 июля, пишет УНН.
Детали
Участники и участницы могут просмотреть результаты по шкале 100–200 баллов, загрузить информационную карточку для поступления, сертификат НМТ и карточки результатов по каждому предмету.
Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна опция формирования информационной карточки участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие учебные заведения Украины.
Начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ было осуществлено в соответствии с утвержденными схемами. А для определения окончательных результатов НМТ, которые сейчас участники видят в своих личных кабинетах, нормативными документами предусмотрен отдельный этап, в ходе которого обрабатывают, повторно проверяют и детально анализируют все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.
В целом в этом году было проведено 17 основных сессий НМТ. Для каждой из них составили уникальную подборку тестовых заданий.
"Сегодня результаты также будут переданы в ЕДЕБО для использования во время вступительной кампании", - говорится в сообщении.
Для поступления в зарубежные учебные заведения, как указано, с 3 июля можно заказать официальную выписку с результатами НМТ.
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