НМТ-2026: результаты основных сессий уже доступны абитуриентам онлайн

Результаты основных сессий НМТ-2026 уже доступны абитуриентам в вузах в личных кабинетах, сообщили в МОН 3 июля, пишет УНН.

Детали

Участники и участницы могут просмотреть результаты по шкале 100–200 баллов, загрузить информационную карточку для поступления, сертификат НМТ и карточки результатов по каждому предмету.

Во вкладке "Результат НМТ-2026" доступна опция формирования информационной карточки участника НМТ, которая необходима для поступления в высшие учебные заведения Украины.

Начисление тестовых баллов за выполнение предметных тестов НМТ было осуществлено в соответствии с утвержденными схемами. А для определения окончательных результатов НМТ, которые сейчас участники видят в своих личных кабинетах, нормативными документами предусмотрен отдельный этап, в ходе которого обрабатывают, повторно проверяют и детально анализируют все предоставленные ответы всех участников каждой сессии тестирования.

В целом в этом году было проведено 17 основных сессий НМТ. Для каждой из них составили уникальную подборку тестовых заданий.

"Сегодня результаты также будут переданы в ЕДЕБО для использования во время вступительной кампании", - говорится в сообщении.

Для поступления в зарубежные учебные заведения, как указано, с 3 июля можно заказать официальную выписку с результатами НМТ.

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