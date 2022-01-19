Токаев уволил министра обороны Казахстана. Последние войска под командованием России покинули страну

Детали

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), союз шести бывших советских республик, две недели назад направила в Казахстан свыше 2000 военнослужащих по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Токаев обратился к альянсу за помощью после того, как протесты из-за цены на топливо поползли огромной, богатой нефтью и газом стране с населением 19 миллионов человек и переросли в общий протест против правительства и вылились в жестокие беспорядки, в результате которых погибло более 220 человек.

Через неделю после прибытия войск Токаев 13 января объявил их миссию выполненной и заявил о постепенном выводе войск, которое было завершено в среду.

Токаев в среду уволил министра обороны Мурата Бектанова, раскритиковав его за отсутствие "лидерских качеств".

"Имея в своем распоряжении армию, которая показала хорошие результаты на командно-штабных и войсковых учениях, мы не смогли использовать ее потенциал в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - отметил президент.

Также в среду парламент Казахстана поддержал решение Токаева заменить его влиятельного предшественника Нурстултана Назарбаева на посту главы Совета национальной безопасности.

Токаев объявил об исключении бывшего лидера из совета 5 января вскоре после того, как протесты переросли в насилие. Этот шаг был воспринят многими как одна из нескольких уступок, направленных на успокоение разгневанной толпы.

Дополнение

81-летний Назарбаев руководил Казахстаном на протяжении 29 лет после обретения им независимости и сохранил влиятельную должность главой Совета национальной безопасности после ухода с поста президента в 2019 году.

Он лично выбрал Токаева своим преемником, и некоторые наблюдатели предположили, что раскол между ними мог сыграть роль в обострении беспорядков в этом месяце.

После более чем двухнедельного молчания Назарбаев опубликовал во вторник видеообращение, в котором возразил напряженности между правящими элитами Казахстана и поддержал решение Токаева заменить его на посту главы Совета национальной безопасности.

Он назвал себя "пенсионером, находящимся на пенсии в столице Казахстана".