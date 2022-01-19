Токаєв звільнив міністра оборони Казахстану. Останні війська під командуванням Росії покинули країну
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Міністерство оборони Росії повідомило, що всі війська, розгорнуті цього місяця очолюваним Росією альянсом безпеки в Казахстані для придушення заворушень, залишили країну, а останні чотири військові літаки приземлилися під Москвою в середу, передає УНН.
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Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), союз шести колишніх радянських республік, два тижні тому направила до Казахстану понад 2000 військовослужбовців на прохання президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.
Токаєв звернувся до альянсу за допомогою після того, як протести через ціни на паливо поширилися величезною, багатою нафтою і газом країною з населенням 19 мільйонів людей та переросли в загальний протест проти уряду і вилилися в жорстокі заворушення, внаслідок яких загинуло більше 220 людей.
Через тиждень після прибуття військ Токаєв 13 січня оголосив, що їхню місію виконану і заявив про поступове виведення військ, яке було завершено в середу.
Токаєв у середу звільнив міністра оборони Мурата Бектанова, розкритикувавши його за відсутність "лідерських якостей".
"Маючи у своєму розпорядженні армію, яка показала хороші результати на командно-штабних і військових навчаннях, ми не змогли використати її потенціал у критичній ситуації і були змушені вдатися до допомоги ззовні", - зауважив президент.
Також у середу парламент Казахстану підтримав рішення Токаєва замінити його впливового попередника Нурстултана Назарбаєва на посаді голови Ради національної безпеки.
Токаєв оголосив про виключення колишнього лідера з ради 5 січня невдовзі після того, як протести переросли в насильство. Цей крок був сприйнятий багатьма як одна з кількох поступок, спрямованих на заспокоєння розгніваної юрби.
Доповнення
81-річний Назарбаєв керував Казахстаном протягом 29 років після здобуття ним незалежності та зберіг впливову посаду на чолі Ради національної безпеки після звільнення з посади президента у 2019 році.
Він особисто вибрав Токаєва своїм наступником, і деякі спостерігачі припустили, що розкол між ними міг зіграти роль у загостренні заворушень цього місяця.
Після більш ніж двотижневого мовчання Назарбаєв опублікував у вівторок відеозвернення, в якому заперечував напруженість між правлячими елітами Казахстану та підтримав рішення Токаєва замінити його на посаді голови Ради національної безпеки.
Він назвав себе "пенсіонером, який перебуває на пенсії в столиці Казахстану".