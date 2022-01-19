Токаєв звільнив міністра оборони Казахстану. Останні війська під командуванням Росії покинули країну

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Організація Договору про колективну безпеку (ОДКБ), союз шести колишніх радянських республік, два тижні тому направила до Казахстану понад 2000 військовослужбовців на прохання президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

Токаєв звернувся до альянсу за допомогою після того, як протести через ціни на паливо поширилися величезною, багатою нафтою і газом країною з населенням 19 мільйонів людей та переросли в загальний протест проти уряду і вилилися в жорстокі заворушення, внаслідок яких загинуло більше 220 людей.

Через тиждень після прибуття військ Токаєв 13 січня оголосив, що їхню місію виконану і заявив про поступове виведення військ, яке було завершено в середу.

Токаєв у середу звільнив міністра оборони Мурата Бектанова, розкритикувавши його за відсутність "лідерських якостей".

"Маючи у своєму розпорядженні армію, яка показала хороші результати на командно-штабних і військових навчаннях, ми не змогли використати її потенціал у критичній ситуації і були змушені вдатися до допомоги ззовні", - зауважив президент.

Також у середу парламент Казахстану підтримав рішення Токаєва замінити його впливового попередника Нурстултана Назарбаєва на посаді голови Ради національної безпеки.

Токаєв оголосив про виключення колишнього лідера з ради 5 січня невдовзі після того, як протести переросли в насильство. Цей крок був сприйнятий багатьма як одна з кількох поступок, спрямованих на заспокоєння розгніваної юрби.

Доповнення

81-річний Назарбаєв керував Казахстаном протягом 29 років після здобуття ним незалежності та зберіг впливову посаду на чолі Ради національної безпеки після звільнення з посади президента у 2019 році.

Він особисто вибрав Токаєва своїм наступником, і деякі спостерігачі припустили, що розкол між ними міг зіграти роль у загостренні заворушень цього місяця.

Після більш ніж двотижневого мовчання Назарбаєв опублікував у вівторок відеозвернення, в якому заперечував напруженість між правлячими елітами Казахстану та підтримав рішення Токаєва замінити його на посаді голови Ради національної безпеки.

Він назвав себе "пенсіонером, який перебуває на пенсії в столиці Казахстану".