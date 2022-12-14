Тысячи жителей Греции протестуют против смерти цыганского подростка, застреленного полицией
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Тысячи людей вышли на улицы Греции в знак протеста против смерти подростка из цыганской общины, который был застрелен на прошлой неделе во время полицейской погони, передает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Крупнейшие демонстрации прошли в столице Афинах и северном портовом городе Салоники, когда протестующие скандировали лозунги против полиции и «расистской» политики государства.
В то время как полиция заявила, что некоторые протестующие в Афинах забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью, новостные агентства, близкие к оппозиции, утверждали, что полиция стреляла в протестующих.
По сообщениям СМИ и полиции, десятки демонстрантов в Афинах и Салониках были арестованы.
Шестнадцатилетний Костас Фрагулис был убит выстрелом в голову во время полицейской погони 5 декабря после того, как он якобы покинул заправочную станцию, не оплатив счет в размере 20 евро.
После восьми дней борьбы за его жизнь в отделении интенсивной терапии он был объявлен мертвым во вторник.
34-летний полицейский, произведший смертельные выстрелы, был отстранен от должности, и ему предъявлено обвинение в попытке непреднамеренного убийства с возможным намерением и незаконной стрельбой из своего оружия.