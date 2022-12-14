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Тысячи жителей Греции протестуют против смерти цыганского подростка, застреленного полицией

Киев • УНН

 • 596957 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Тысячи людей вышли на улицы Греции в знак протеста против смерти подростка из цыганской общины, который был застрелен на прошлой неделе во время полицейской погони, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Крупнейшие демонстрации прошли в столице Афинах и северном портовом городе Салоники, когда протестующие скандировали лозунги против полиции и «расистской» политики государства.

В то время как полиция заявила, что некоторые протестующие в Афинах забросали их камнями и бутылками с зажигательной смесью, новостные агентства, близкие к оппозиции, утверждали, что полиция стреляла в протестующих.

По сообщениям СМИ и полиции, десятки демонстрантов в Афинах и Салониках были арестованы.

Шестнадцатилетний Костас Фрагулис был убит выстрелом в голову во время полицейской погони 5 декабря после того, как он якобы покинул заправочную станцию, не оплатив счет в размере 20 евро.

После восьми дней борьбы за его жизнь в отделении интенсивной терапии он был объявлен мертвым во вторник.

34-летний полицейский, произведший смертельные выстрелы, был отстранен от должности, и ему предъявлено обвинение в попытке непреднамеренного убийства с возможным намерением и незаконной стрельбой из своего оружия.

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