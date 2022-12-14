Тисячі жителів Греції протестують проти смерті циганського підлітка, застреленого поліцією
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Тисячі людей вийшли на вулиці Греції на знак протесту проти смерті підлітка із громади ромів, якого було застрелено минулого тижня під час поліцейської погоні, передає УНН з посиланням на АР.
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Найбільші демонстрації відбулися у столиці Афінах та північному портовому місті Салоніки, коли протестувальники скандували гасла проти поліції та «расистської» політики держави.
У той час як поліція заявила, що деякі протестувальники в Афінах закидали їх камінням і пляшками із запалювальною сумішшю, агентства новин, близькі до опозиції, стверджували, що поліція стріляла в протестувальників.
За повідомленнями ЗМІ та поліції, десятки демонстрантів в Афінах та Салоніках було заарештовано.
Шістнадцятирічний Костас Фрагуліс був убитий пострілом у голову під час поліцейської погоні 5 грудня після того, як він нібито залишив заправну станцію, не сплативши рахунок у розмірі 20 євро.
Після восьми днів боротьби за його життя у відділенні інтенсивної терапії він був оголошений мертвим у вівторок.
34-річного поліцейського, який зробив смертельні постріли, було усунуто з посади, і йому пред'явлено звинувачення в спробі ненавмисного вбивства з можливим наміром і незаконною стрільбою зі своєї зброї.