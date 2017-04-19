Тысячи словаков протестуют против коррупции

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 34514 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100535 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 152390 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114845 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115569 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111986 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103917 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106947 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103462 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152587 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Тысячи словаков протестуют против коррупции

Тысячи словаков протестуют против коррупции

Киев  •  УНН

 • 10307 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Несколько тысяч словаков во вторник, 18 апреля, вышли в Братиславе на демонстрацию против коррупции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

Участники акции протеста, организованной двумя 18-летними школьниками, требовали не только основательного расследования коррупционных скандалов, но и освобождения министра внутренних дел, начальника полиции и антикоррупционного прокурора. Главу МВД Роберта Калиняк подозревают, что он за взятку помог обвиняемому предпринимателю. Оппозиции пока не удалось отправить чиновника в отставку.

Демонстранты несли транспаранты с надписями “Мы хотим лучшей страны” и “Фицо защищает воров”.

Стоит отметить, что Роберт Фицо является действующим премьер-министром Словакии.

“Коррупция — это одна из самых больших проблем Словакии. Наши деньги исчезают в карманах олигархов”, — заявила соорганизатор протеста Каролина Фарска.

Президент Словакии Андрей Киска поддержал демонстрантов.

“Если все будут продолжать молчать, здесь ничего не изменится”, — заявил он.

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