Тысячи словаков протестуют против коррупции

Участники акции протеста, организованной двумя 18-летними школьниками, требовали не только основательного расследования коррупционных скандалов, но и освобождения министра внутренних дел, начальника полиции и антикоррупционного прокурора. Главу МВД Роберта Калиняк подозревают, что он за взятку помог обвиняемому предпринимателю. Оппозиции пока не удалось отправить чиновника в отставку.

Демонстранты несли транспаранты с надписями “Мы хотим лучшей страны” и “Фицо защищает воров”.

Стоит отметить, что Роберт Фицо является действующим премьер-министром Словакии.

“Коррупция — это одна из самых больших проблем Словакии. Наши деньги исчезают в карманах олигархов”, — заявила соорганизатор протеста Каролина Фарска.

Президент Словакии Андрей Киска поддержал демонстрантов.

“Если все будут продолжать молчать, здесь ничего не изменится”, — заявил он.