Тысячи людей собрались на объединительную молитву на Софийской площади

"Людей очень много, где-то 10 тысяч", - сообщил кореспондет.



Стоит отметить, что люди, которые пришли на молитву всех возрастов: пожилые и молодые, много детей, разного социального статуса и со всех уголков Украины.



Как сообщал УНН, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.



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