Тысячи людей собрались на объединительную молитву на Софийской площади
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Тысячи людей собрались в субботу на площади перед собором Святой Софии в Киеве, где должен состояться Объединительный собор Украинской православной церкви. Об этом сообщает корреспондент УНН.
"Людей очень много, где-то 10 тысяч", - сообщил кореспондет.
Стоит отметить, что люди, которые пришли на молитву всех возрастов: пожилые и молодые, много детей, разного социального статуса и со всех уголков Украины.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве должен состояться Объединительный собор украинских православных церквей, где будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосования за предстоятеля церкви.
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