Тисячі людей зібралися на об'єднавчу молитву на Софійській площі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Тисячі людей зібрались у суботу на площі перед собором Святої Софії у Києві, де має відбутися Об’єднавчий собор Української православної церкви. Про це повідомляє кореспондент УНН.
"Людей дуже багато, десь 10 тисяч", - повідомив кореспондет.
Варто відзначити, що люди, які прийшли на молитву різного віку: літні та молоді, багато дітей, різного соціального статусу та з усіх куточків України.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві має відбутися Об'єднавчий собор українських православних церков, де буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
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