Тысячи британских почтальонов бастуют из-за зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Более 115 000 работников британской Королевской почты начали первый день забастовки в пятницу из-за спора о заработной плате, которая, по словам почтовой группы, может вызвать серьезные проблемы для клиентов. Об этом пишет Sky News, передает УНН.
Детали
Это последняя волна забастовок, поразившая Великобританию, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы перед кризисом стоимости жизни с резким ростом счетов за электроэнергию и прогнозируемой инфляцией, которая превысит 13% в конце этого года.
«Мы собираемся очень упорно бороться здесь, чтобы достичь повышения заработной платы, которой заслуживают наши члены», — заявил Sky News генеральный секретарь профсоюза работников связи Дэйв Уорд.
Королевская почта заявляет, что предложила повышение заработной платы на 5,5% для работников уровня CWU, что является самым большим повышением за последние годы.
Профсоюз, заявивший, что забастовка стала самой большой этим летом в Великобритании, отрицает это и заявляет, что компания повысила заработную плату рабочих на 2% и предложила еще 1,5% при специальных условиях.
Многовековая британская почтовая служба и служба доставки извинились перед своими клиентами за сбои и заявили, что разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств, но не могут полностью заменить повседневные обязанности своего передового персонала.
Ранее в этом месяце Royal Mail предупредила, что может понести убытки в 2022-23 финансовом году, если забастовка продолжится.
Последующие забастовки запланированы на 31 августа, 8 и 9 сентября.