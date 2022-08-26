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Тысячи британских почтальонов бастуют из-за зарплаты

Киев • УНН

 • 123599 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Более 115 000 работников британской Королевской почты начали первый день забастовки в пятницу из-за спора о заработной плате, которая, по словам почтовой группы, может вызвать серьезные проблемы для клиентов. Об этом пишет Sky News, передает УНН.

Тысячи британских почтальонов бастуют из-за зарплаты

Детали

Это последняя волна забастовок, поразившая Великобританию, поскольку рабочие требуют повышения заработной платы перед кризисом стоимости жизни с резким ростом счетов за электроэнергию и прогнозируемой инфляцией, которая превысит 13% в конце этого года.

«Мы собираемся очень упорно бороться здесь, чтобы достичь повышения заработной платы, которой заслуживают наши члены», — заявил Sky News генеральный секретарь профсоюза работников связи Дэйв Уорд.

Королевская почта заявляет, что предложила повышение заработной платы на 5,5% для работников уровня CWU, что является самым большим повышением за последние годы.

Профсоюз, заявивший, что забастовка стала самой большой этим летом в Великобритании, отрицает это и заявляет, что компания повысила заработную плату рабочих на 2% и предложила еще 1,5% при специальных условиях.

Многовековая британская почтовая служба и служба доставки извинились перед своими клиентами за сбои и заявили, что разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств, но не могут полностью заменить повседневные обязанности своего передового персонала.

Ранее в этом месяце Royal Mail предупредила, что может понести убытки в 2022-23 финансовом году, если забастовка продолжится.

Последующие забастовки запланированы на 31 августа, 8 и 9 сентября.

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