Тисячі британських листонош страйкують через зарплату
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Понад 115 000 працівників британської Королівської пошти розпочали перший день страйку у п'ятницю через суперечку про заробітну плату, яка, за словами поштової групи, може викликати серйозні проблеми для клієнтів. Про це пише Sky News, передає УНН.
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Це остання хвиля страйків, що вразила Велику Британію, оскільки робітники вимагають підвищення заробітної плати перед кризою вартості життя, з різким зростанням рахунків за електроенергію та прогнозованою інфляцією, яка перевищить 13% наприкінці цього року.
«Ми збираємося дуже завзято боротися тут, щоб досягти підвищення заробітної плати, на яку заслуговують наші члени», — заявив Sky News генеральний секретар профспілки працівників зв'язку Дейв Уорд.
Королівська пошта заявляє, що запропонувала підвищення заробітної плати на 5,5% для працівників рівня CWU, що є найбільшим підвищенням за останні роки.
Профспілка, яка заявила, що страйк став найбільшим цього літа у Великій Британії, заперечує це і заявляє, що компанія підвищила заробітну плату робітників на 2% і запропонувала ще 1,5% за спеціальних умов.
Багатовікова британська поштова служба і служба доставки вибачилися перед своїми клієнтами за збої і заявили, що розробили плани на випадок непередбачених обставин, але не може повністю замінити повсякденні обов'язки свого передового персоналу.
Раніше цього місяця Royal Mail попередила, що може зазнати збитків в 2022-23 фінансовому році, якщо страйк продовжиться.
Подальші виходи заплановані на 31 серпня, 8 та 9 вересня.