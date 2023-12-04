Тысячи активистов против климатических изменений провели марш протеста в Брюсселе

Тысячи людей прошли по центру Брюсселя в воскресенье во время митинга, подчеркивая опасность изменения климата, поскольку климатический саммит COP28 подходит к концу в Дубае. Об этом пишет АР, передает УНН.

Мы должны спасти нашу планету. Там только пиво есть было написано на одном из плакатов во главе парада под предводительством духового оркестра.

Детали

Но послание Великого климатического марша было серьезным: действуйте сейчас, чтобы остановить мир от саморазрушения.

Активисты Климатической коалиции призвали политиков принять более жесткие меры для противодействия глобальному потеплению.

Люк Дурнез, один из участников марша, пожаловался, что бельгийское правительство пошло на климатический саммит "без плана, и это действительно позор для нас".

В Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, страны обещали меры сократить мировые выбросы парниковых газов почти вдвое за семь лет, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов Цельсия (2,7 градусов Фаренгейта) по сравнению с доиндустриальными временами. Но участники марша в Брюсселе жаловались, что Европа делает это недостаточно или быстро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменение климата обостряют конфликты в нестабильных странах, что увеличивает смертность - МВФ