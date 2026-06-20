"Тысячевесна" переходит на второй этап - сколько проектов допустили и что дальше
Киев • УНН
Первый этап инициативы "Тысячевесна" завершен техническим отбором. К экспертной оценке допущены, в частности, 404 проекта игровых фильмов и сериалов.
Первый этап инициативы по поддержке украинской культуры "Тысячевесна" пройден — завершился технический отбор, сообщили в Минкульте. По данным Госкино, допущено 404 проекта игровых фильмов и сериалов, пишет УНН.
Детали
Национальная инициатива по поддержке украинской культуры "Тысячевесна" переходит к следующему этапу. 4 июня завершился прием заявок. Всего на конкурс поступило 2634 проекта со всей Украины.
До 12 июня Госкино и Госкомиссия по искусству проводили технический отбор. На этом этапе проверялись документы, поданные участниками, и их соответствие требованиям конкурса.
Второй этап конкурса по направлениям Госкино и Госкомиссии по искусству - экспертная оценка - продлится до 28 июля. По направлению Минкульта (аудиовизуальные шоу и видеоролики для социальных сетей) - ориентировочно до 3 августа.
На этом этапе проекты будут оценивать независимые эксперты по определенным критериям. По результатам оценки будут сформированы рейтинговые списки проектов по каждому направлению конкурса.
В Госкино также сообщили, что ко второму этапу художественного конкурса (документальные) фильмы и сериалы допущено 354 проекта, по направлению фильмы для детской аудитории и анимация - 170 проектов, а также 404 проекта игровых фильмов и сериалов.
Как сообщили в Госкомиссии по искусству, по результатам первого этапа к экспертной оценке допущены:
- по направлению «Визуальное искусство» - 196 проектов;
- по направлению «Современная музыка» - 293 проекта;
- по направлению «Перформативное искусство» - 282 проекта.
Зеленский заявил об историческом интересе к программе "Тысячевесна" - подано более 2600 заявок11.06.26, 17:22 • 2685 просмотров