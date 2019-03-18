Тимошенко призвала к объединению ради мира

Лидер "Батькивщины" отметила, что новая власть будет восстанавливать территории, пострадавших от войны, привлекая к этому международных партнеров.

"Донбасс всегда был и остается гордостью Украины. Мир знать, что вы - те люди, которые имеют веру и силу для борьбы, которые точно верят в мир", - сказала она.

Председатель партии выступила против тех политиков, которые вину за вооруженный конфликт перекладывают на жителей Донбасса: "Украина, как и Донбасса, трудно быть сильными, поднимать экономику, когда идет российская агрессия".

Юлия Тимошенко назвала делом чести для новой власти обустройства вынужденных переселенцев, обеспечения их жильем и работой.

"Мы единая семья и в горе, и в радости обязаны быть вместе и никого не оставить. Когда мы объединимся и почувствуем, что мы - одно целое, мы выстоим", - убеждена кандидат в Президенты.

Она заверила, что сразу после выборов начнет переговоры о мире на украинских условиях в новом формате - с тем, чтобы за стол переговоров сели лидеры государств, которые давали Украине гарантии безопасности.

"Наша стратегия и наш путь к миру - Будапештский меморандум. Это часть международного права, которая у нас в руках", - заявила Юлия Тимошенко, напомнив, как в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ, которые нам давали ключевые страны-подписанты - США, Великобритания, РФ, а впоследствии к ним присоединились Франция и Китай.

Лидер "Батькивщины" заверила, что отчитываться о выполнении взятых на себя обязательств перед людьми: "Мы встретимся на этой самой площади и вместе оценим сделано".