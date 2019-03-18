Тимошенко закликала до об`єднання заради миру

КИЇВ. 18 березня. УНН. Об’єднання всіх українців допоможе нашій державі вистояти та досягти омріяного миру.Про це Юлія Тимошенко сказала під час велелюдного мітингу у Слов’янську на Донеччині, передає УНН з посиланням на прес-службу "Батьківщини".