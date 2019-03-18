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Тимошенко закликала до об`єднання заради миру

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Об’єднання всіх українців допоможе нашій державі вистояти та досягти омріяного миру.Про це Юлія Тимошенко сказала під час велелюдного мітингу у Слов’янську на Донеччині, передає УНН з посиланням на прес-службу "Батьківщини". 

Тимошенко закликала до об`єднання заради миру

Лідер "Батьківщини" наголосила, що нова влада відновлюватиме території, що постраждали від війни, залучаючи до цього міжнародних партнерів.

"Донбас завжди був і залишається гордістю України. Світ знатиме, що ви – ті люди, які мають віру і силу для боротьби, які точно вірять в мир", – сказала вона.

Голова партії виступила проти тих політиків, які провину за збройний конфлікт перекладають на мешканців Донбасу: "Україні, як і Донбасу, важко бути сильними, піднімати економіку, коли триває російська агресія".

Юлія Тимошенко назвала справою честі для нової влади облаштування вимушених переселенців, забезпечення їх житлом і роботою.

"Ми як єдина сім’я і в горі, і в радості зобов’язані бути разом і нікого не залишити. Коли ми об’єднаємось і відчуємо, що ми – одне ціле, ми вистоїмо", – переконана кандидат у Президенти.

Вона запевнила, що одразу після виборів розпочне переговори про мир на українських умовах в новому форматі – з тим, щоб за стіл перемовин сіли лідери держав, які давали Україні гарантії безпеки.

"Наша стратегія і наша дорога до миру – Будапештський меморандум. Це частина міжнародного права, яка у нас в руках", – заявила Юлія Тимошенко, нагадавши, як у 1994 році Україна відмовилась від третього за потужністю ядерного потенціалу світу в обмін на гарантії недоторканності наших кордонів, які нам давали ключові країни-підписанти – США, Великобританія, РФ, а згодом до них приєдналися Франція і Китай.

Лідер "Батьківщини" запевнила, що звітуватиме про виконання взятих на себе зобов’язань перед людьми: "Ми зустрінемося на цій самій площі і разом оцінимо зроблене".

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