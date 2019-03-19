Тимошенко и Зеленский проходят во второй тур выборов - соцопрос
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко выходящих в 2 тур президентских выборов, действующий глава государства - на третьем месте. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведеногои Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз", передает УНН.
Так, за Владимира Зеленского готовы проголосовать 21,5% украинский (26,5% среди тех, кто определился и будет голосовать). Юлию Тимошенко выбирают 15,1% (18,6% среди тех, кто определился и будет голосовать).
Петр Порошенко занимает третье место с результатом 13,9% (17.1%). Условную отметку в 10% пересекает еще только один кандидат - Юрий Бойко, который имеет 11,2% (13,8 среди тех, кто определился и придет на выборы).
Общенациональный опрос проведен Институтом анализа и прогнозирования совместно с Аналитической группой "Социопрогноз» при поддержке Киевского пресс-клуба. Опрос проведен с 8 по 16 марта 2019 во всех областях Украины (исключая временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей, АР Крым). Всего опрошено 2016 респондента. Метод получения информации: индивидуальное интервью по месту жительства респондента "с глазу на глаз". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.