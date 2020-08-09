Временный мэр Луцка заболел COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. У исполняющего обязанности городского головы Луцка Григория Пустовита обнаружили COVID-19, в то же время, он выступает против включения Луцка в "красную" зону. Об этом сам Пустовит сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Так случилось, что и меня не обошел COVID-19. Где это произошло и когда это произошло, мне неизвестно, однако, допускаю, что наиболее вероятно, что я заразился во время пикетирования городского совета предпринимателями с Центрального рынка", - написал Пустовит.
Мэр сообщил, что со 2 августа находится на самоизоляции.
Также Пустовит высказался против отнесения Луцка к "красной" зоне.
"Несмотря на то, что я заболел COVID-19, я продолжаю, как и раньше, выступать решительно против попытки необоснованного и безосновательного внесения нашего города Луцк в "красную" зону эпидемической опасности, и как следствие возможного создания существенных проблем и неудобств для лучан", - подчеркнул он.
Напомним, власти Тернополя и власть Луцка, когда эти города включили в "красную" карантинную зону, выступали против усиления карантина.
Также напомним, что 8 августа Луцк и Тернополь перевели из "красной" зоны в "оранжевую" и "желтую" соответственно.