Тимчасовий мер Луцька захворів на COVID-19

"Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю, що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку", - написав Пустовіт.

Мер повідомив, що з 2 серпня перебуває на самоізоляції.



Також Пустовіт висловився проти віднесення Луцьк до "червоної" зони.



"Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до "червоної" зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан", - наголосив він.

Нагадаємо, влада Тернополя та влада Луцька, коли ці міста включили у "червону" карантинну зону, виступали проти посилення карантину.

Також нагадаємо, що 8 серпня Луцьк та Тернопіль перевели з "червоної" зони у "помаранчеву" та "жовту" відповідно.