Тимчасовий мер Луцька захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У виконуючого обов’язки міського голови Луцька Григорія Пустовіта виявили COVID-19, водночас, він виступає проти включення Луцьк до "червоної" зони. Про це сам Пустовіт повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю, що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку", - написав Пустовіт.
Мер повідомив, що з 2 серпня перебуває на самоізоляції.
Також Пустовіт висловився проти віднесення Луцьк до "червоної" зони.
"Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую, як і раніше, виступати рішуче проти спроби необґрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до "червоної" зони епідемічної небезпеки, і як наслідок можливого створення суттєвих проблем і незручностей для лучан", - наголосив він.
Нагадаємо, влада Тернополя та влада Луцька, коли ці міста включили у "червону" карантинну зону, виступали проти посилення карантину.
Також нагадаємо, що 8 серпня Луцьк та Тернопіль перевели з "червоної" зони у "помаранчеву" та "жовту" відповідно.