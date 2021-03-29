Тем политикам, кто критикует вакцинацию в Украине, надо было меньше воровать на медицине - врач

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"Вакцинация происходит необходимыми темпами. И это нормально, потому что у нас сейчас как раз разгар эпидемии, все больницы переполнены. Стоит понять, что сбои с поставками бывают везде, мы не исключение. Давайте не забывать - у нас разгар эпидемии, если бы вакцинацию делали когда спад - это одно. Сейчас, наоборот, надо сплотиться, а не критиковать", - считает врач.

Детали

Карловский отмечает, что наращивание вакцинации в Украине происходит постепенно, поэтому не стоит сравнивать опыт нашего государства с другими странами, медицинская система которых была совсем в другом положении в начале пандемии COVID-19.

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"Открывают мобильные бригады. Вакцину новую завозят. Мы должны понимать, чтобы вакцинировать, нужен специально обученный персонал. А это у нас инфекционисты, кабинеты прививок - они все сегодня вовлечены в лечение больных COVID-19. Поэтому у нас людей также часто не хватает, но мы справляемся. А кое-кто смотрит на такие страны как США, ЕС или даже Китай, но у нас совсем другая ситуация была с самого начала пандемии", - объясняет врач.

Он отмечает, что противопандемические мероприятия Украины максимально эффективны, ведь доступные возможности и ресурсы используется максимально.

"Все что делается - делается правильно и на максимуме возможностей и ресурсов, которые есть в стране. Если вы хотите смотреть на другие страны, то надо было политикам, которые критикуют процесс вакцинации, меньше воровать до этого", - резюмировал Карловский.

Все о вакцинации в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививки получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/ AstraZeneca (Covishield).

Со старта кампании по вакцинации против коронавируса прививки от COVID-19 получили уже 53 155 человек, больше всего - в Донецкой области, меньше всего - в Черниговской. По информации Минздрава всего более 360 тыс. украинцев уже записались в лист ожидания прививки от COVID-19 по состоянию на 29 марта.

Ранее министр Степанов рассказал о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин. Он также выразил надежду, что Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса в апреле. При этом, по его словам, Украина ожидает поставки 22 млн доз вакцин, среди которых пока законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX.

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет на маломобильные группы населения пожилого возраста.