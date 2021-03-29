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Тим політикам, хто критикує вакцинацію в Україні, треба було менше красти на медицині - лікар

Тим політикам, хто критикує вакцинацію в Україні, треба було менше красти на медицині - лікар

Київ • УНН

 • 11133 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Вакцинація в Україні відбувається на основі тих темпів і можливостей, які є в державі. Некоректно порівнювати ці темпи вакцинації з темпами США чи Китаю, адже вихідні дані стану медицини у цих країнах суттєво відрізнялись від тих, які мала Україна на початок пандемії. А тим політикам, хто критикує вакцинацію в Україні, треба було менше красти на медицині раніше. Таку думку в коментарі УНН висловив лікар Олександр Карловський.

Цитата

“Вакцинація відбувається необхідними темпами. І це нормально, бо у нас зараз як раз розпал епідемії, всі лікарні переповнені. Варто зрозуміти, що збої з постачанням бувають скрізь, ми не виключення. Давайте не забувати — у нас розпал епідемії, якби вакцинацію робили коли спад — це одне. Зараз, навпаки, треба згуртуватися, а не критикувати”, — вважає лікар.

Деталі

Карловський відзначає, що нарощування вакцинації в Україні відбувається поступово, тому не варто порівнювати досвід нашої держави з іншими країнами, медична система яких була зовсім в іншому становищі на початку пандемії COVID-19.

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“Розгортають мобільні бригади. Вакцину нову завозять. Ми маємо розуміти, щоб вакцинувати, потрібен спеціально навчений персонал. А це у нас інфекціоністи, кабінети щеплень — вони усі сьогодні залучені до лікування хворих на COVID-19. Тому у нас людей також часто бракує, але ми справляємось. А дехто дивиться на такі країни як США, ЄС чи навіть Китай, але ж у нас зовсім інша ситуація була з самого початку пандемії”, — пояснює лікар.

Він наголошує, що протипандемічні заходи України максимально ефективні, адже доступні можливості та ресурси використовується максимально.

“Все що робиться — робиться правильно і на максимумі можливостей і ресурсів, які є в країні. Якщо ви хочете дивитися на інші країни, то треба було політикам, які критикують процес вакцинації, менше красти до цього”, — резюмував Карловський.

Все про вакцинацію в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу щеплення від COVID-19 отримали вже 53 155 людей, найбільше — на Донеччині, найменше — на Чернігівщині. За інформацією МОЗ загалом понад 360 тисяч українців вже записалися в лист очікування щеплення від COVID-19 станом на 29 березня.

Раніше міністр Степанов розповів про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин. Він також висловив надію, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу у квітні. При цьому, за його словами, Україна очікує на постачання 22 млн доз вакцин, серед яких поки що законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX.

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

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