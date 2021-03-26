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Імунолог назвав найкращу вакцину проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Найкраща вакцина від COVID-19 – це така, яку людина може отримати тут і зараз, щоб захистити своє життя та здоров’я від хвороби. Таку думку в коментарі УНН висловив кандидат біологічних наук, імунолог Лабораторії імунології Інституту педіатрії, акушерства та гінекології ім. О. Лук’янової Борис Донськой.

Цитата

“Найкраща вакцина — це та, яку ви можете отримати тут і зараз. За умови, звісно, якщо ця вакцина має сертифікат безпеки і якщо вам її не на Бесарабському ринку продали”, — зауважив імунолог.

Деталі

За словами Донського, саме така вакцина є найкращою і може стати порятунком для життя та здоров’я кожного від COVID-19.

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Експерт також попередив, що потрібно дуже критично ставитись до інформації про кожну вакцину від COVID-19, адже на такому висококонкурентному фармринку зажди існуватимуть інформаційні маніпуляції.

“Це одночасно і конкурентна боротьба, і екзальтована цікавість, і паніка, яка за цей рік вже настільки визріла у населення... Крім того, часто помилковість і безвідповідальність політиків теж не додає віри. Все це разом дає такий панічний вибух з приводу вакцин”, — вважає Донськой.

Все про вакцинацію в Україні

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Вже 174 325 людей щеплено з початку вакцинальної кампанії. Лише 18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня.

На 25 березня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли пацієнтам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою в Стамбулі. 21 лютого 2021-го року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виготовлювача в індійському місті Пуне. Як повідомив глава МОЗ Максим Степанов, до України прибуло саме цих 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Напередодні Степанов заявив про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин. Він також висловив надію, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу на початку квітня.

При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.

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