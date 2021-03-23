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Сім'ї щеплених медиків заражаються COVID-19 набагато рідше, ніж нещеплених: дослідження

Сім'ї щеплених медиків заражаються COVID-19 набагато рідше, ніж нещеплених: дослідження

Київ • УНН

 • 14239 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Великій Британії досліджували вплив вакцинації від COVID-19 на подальшу передачу хвороби і з'ясували, що члени сім'ї щеплених медиків значно рідше заражалися коронавірусом, ніж в сім'ях нещеплених. Про це повідомляє УНН з посиланням на ресурс з попередньо опублікованими результатами дослідження.

Деталі

Так, дослідники використовували дані 194 362 членів домогосподарств і 144 525 членів сімей, які є медпрацівниками. 78,3% медиків отримали принаймні одну дозу Oxford-AstraZeneca або Pfizer-BioNTech, а 25,1% - встигли отримати навіть другу.

В ході дослідження було виявлено, що члени сім'ї вакцинованих медичних працівників мали більш низький ризик зараження COVID-19 в порівнянні з членами родини не вакцинованих медичних працівників. Так, зафіксовано 30-процентне падіння заражень членів домогосподарств з 14-го дня після вакцинації першою дозою. Спостерігалося аналогічне зниження числа госпіталізацій.

Госпіталізацій серед щеплених двома дозами медиків не було взагалі.

Дослідники також припускають, що реальний відсоток зниження зараження членів сім'ї вакцинованих медиків значно нижчий. Адже досліджені хворі члени сім'ї не завжди могли інфікуватися саме від медиків.

Додатково

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Нагадаємо, що Дніпропетровська область - на першому місці по вакцинації медиків. 

В рамках другого етапу всеукраїнської вакцинації в МОЗ повідомили, що на наступному тижні в Україні планується почати вакцинацію людей, які старші 80 років. 

Уряд і Міністерство охорони здоров'я активно працює над тим, щоб якомога швидше отримати заявлені вакцини від COVID-19 найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували і прийняли для екстреного застосування три вакцини - британо-шведський препарат, розроблений Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca (виробляється в Індії під назвою Covishield), препарат американської компанії Pfizer-BioNTech і китайську вакцину Sinovac. 

Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії і очікує найближчим часом поставки CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

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