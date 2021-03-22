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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Днепропетровская область - на первом месте по вакцинации медиков

Днепропетровская область - на первом месте по вакцинации медиков

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Днепропетровской области провакцинировали от коронавируса 7,9 тыс. медиков. Это - больше всего среди регионов страны. Об этом УНН рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Квитницкая.

Детали

Она уточнила, что в области работает 9 мобильных бригад

"Они занимаются прививкой на выезде, во временных пунктах прививки, в учреждениях здравоохранения. 7 тысяч 99 человек сегодня уже получили прививку. По количеству лиц, которых мы прививали, мы на первом месте", - говорит специалист.

За неделю количество пунктов прививки возрастет в 4 раза, продолжила Квитницкая.

"Сегодня утром начали работать 48 пунктов прививки, которые получили сертификаты на право осуществлять прививки. За неделю у нас будет работать 208 пунктов прививки, они будут расположены в амбулаториях общей практики семейной медицины, непосредственно в центрах первичной медицинской помощи. Они будут осуществлять прививки работникам первичного звена, частных учреждений, физическим лицам-предпринимателям", - рассказала специалист, добавляя, что вскоре в области начнут вакцинировать людей в возрасте 80+.

Что было раньше

В рамках второго этапа всеукраинской вакцинации в Минздраве сообщили, что на следующей неделе в Украине планируется начать вакцинацию людей, которые старше 80 лет.

Правительство и Министерство здравоохранения активно работает над тем, чтобы как можно быстрее получить заявленные вакцины от COVID-19 в ближайшее время.

Напомним, в Украине уже зарегистрировали и приняли для экстренного применения три вакцины - британо-шведский препарат, разработанный Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca (производится в Индии под названием Covishield), препарат американской компании Pfizer-BioNTech и китайскую вакцину Sinovac.

Сейчас Украина использует вакцину Covishield разработчика AstraZeneca производства Индии и ожидает в ближайшее время поставки CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Справка

По информации Минздрава, в Украине, со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививку от COVID-19 получили уже 111 тысяч человек, из них 2,7 тысячи прививок за сутки. Уже даже есть лица, которые получили вторую дозу и завершили цикл вакцинации.

Записались в очередь на вакцинацию почти 310 тысяч украинцев. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что в украинской армии уже вакцинировано более 13 тысяч человек. К тому же ветеранов АТО/ООС и общественных деятелей вакцинируют сейчас вне остаточными дозами вакцины.

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