Дніпровщина — на першому місці за вакцинацією медиків

Деталі

Вона уточнила, що в області працює 9 мобільних бригад

"Вони займаються щепленням на виїзді, в тимчасових пунктах щеплення, в закладах охорони здоров'я. 7 тисяч 99 осіб на сьогодні вже отримали щеплення. За кількістю осіб, яких ми щепили, ми на першому місці", - каже фахівець.

За тиждень кількість пунктів щеплення зросте у 4 рази, продовжила Квітницька.

"Сьогодні зранку почали працювати 48 пунктів щеплення, які отримали сертифікати на право здійснювати щеплення. За тиждень у нас буде працювати 208 пунктів щеплення, вони будуть розташовані в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини, безпосередньо в центрах первинної медичної допомоги. Вони здійснюватимуть щеплення працівникам первинної ланки, приватних закладів, фізичним особам-підприємцям", - розповіла фахівець, додаючи, що незабаром в області почнуть вакцинувати людей віком 80+.

Що було раніше

В рамках другого етапу всеукраїнської вакцинації у МОЗ повідомили, що наступного тижня в Україні планується почати вакцинацію людей, які старші за 80 років.

Уряд і Міністерство охорони здоров’я активно працює над тим, щоб якнайшвидше отримати заявлені вакцини від COVID-19 найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні вже зареєстрували та схвалили для екстреного застосування три вакцини — британо-шведський препарат, розроблений Оксфордським університетом та компанією AstraZeneca (виробляється в Індії під назвою Covishield), препарат американської компанії Pfizer-BioNTech та китайську вакцину Sinovac.

Зараз Україна використовує вакцину Covishield розробника AstraZeneca виробництва Індії та очікує найближчим часом постачання CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

Довідково

За інформацією МОЗ, в Україні, зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже 111 тисяч людей, з них 2,7 тисячі щеплень за добу. Вже навіть є особи, які отримали другу дозу та завершили цикл вакцинації.

Записалися у чергу на вакцинацію майже 310 тисяч українців. Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що в українській армії вже вакциновано понад 13 тисяч осіб. До того ж ветеранів АТО/ООС і громадських діячів вакцинують зараз позачергово залишковими дозами вакцини.