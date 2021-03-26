Иммунолог назвал лучшую вакцину против COVID-19

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"Лучшая вакцина - это та, которую вы можете получить здесь и сейчас. При условии, конечно, если эта вакцина имеет сертификат безопасности и если вам ее не на Бессарабском рынке продали", - отметил иммунолог.

Детали

По словам Донского, именно такая вакцина является лучшей и может стать спасением для жизни и здоровья каждого от COVID-19.

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Эксперт также предупредил, что нужно очень критически относиться к информации о каждой вакцине от COVID-19, ведь на таком высококонкурентном фармрынке всегда будут существовать информационные манипуляции.

"Это одновременно и конкурентная борьба, и экзальтированный интерес, и паника, которая за этот год уже настолько созрела у населения ... Кроме того, часто ошибочность и безответственность политиков тоже не добавляет веры. Все это вместе дает такой панический взрыв по поводу вакцин", - считает Донской.

Все о вакцинации в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Уже 174 325 человек привито с начала прививочной кампании. Только 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта.

На 25 марта Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставление соответствующей медицинской помощи.

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Накануне Степанов заявил о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин. Он также выразил надежду, что Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса в начале апреля.

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделено на маломобильные группы населения пожилого возраста.