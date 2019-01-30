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Тим Кук пообещал снизить цены на iPhone

Тим Кук пообещал снизить цены на iPhone

Киев  •  УНН

 • 13083 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Компания Apple планирует сократить стоимость смартфонов iPhone в ряде стран, где имело место серьезное ослабление национальных валют по отношению к доллару. Об этом заявил глава Apple Тим Кук во вторник в интервью агентству Reuters, передает УНН.

Как он констатировал, в странах, где курсы национальных валют в течение последнего года снизились по отношению к доллару, цена iPhone, "очевидно, повысилась более значительно".

По словам главы Apple, сотрудники компании "провели оценки макроэкономических условий на некоторых из этих рынков". Как уточнил Кук, в итоге в Apple "решили вернуться к тому, что более соответствует прошлогодним местным ценам" на продукцию компании, чтобы повысить объемы продаж.

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По данным издания, это второй случай за 12 лет, когда компания снижает стоимость на флагманские смартфоны iPhone. Кук не уточнил, о каких именно странах идет речь. Представители Apple, как констатирует агентство, ранее отмечали, что национальные валюты ослабли к доллару, в том числе в России, Турции и Бразилии. Компания также зафиксировала снижение объемов продаж iPhone в Китае.

Как сообщал УНН, Apple признала возможность прослушивания при видеовызове с iPhone.

Напомним, ученые связали гаджеты с замедлением развития умственных способностей детей.

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