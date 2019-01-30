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Тім Кук пообіцяв знизити ціни на iPhone

Тім Кук пообіцяв знизити ціни на iPhone

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Компанія Apple планує скоротити вартість смартфонів iPhone в ряді держав, де мало місце серйозне ослаблення національних валют по відношенню до долара. Про це заявив глава Apple Тім Кук у вівторок в інтерв'ю агентству Reuters, передає УНН.

Як констатував Кук, в країнах, де курси національних валют протягом останнього року знизилися по відношенню до долара, ціна iPhone, “очевидно, підвищилася більш значно”.

За словами глави Apple, співробітники компанії “провели оцінки макроекономічних умов на деяких з цих ринків”. Як уточнив Кук, в результаті в Apple “вирішили повернутися до того, що більше відповідає торішнім місцевими цінами” на продукцію компанії, щоб підвищити обсяги продажів.

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За даними видання, це другий випадок за 12 років, коли компанія знижує вартість на флагманські смартфони iPhone. Кук не уточнив, про які саме країни йдеться. Представники Apple, як констатує агентство, раніше відзначали, що національні валюти ослабли до долара, в тому числі в Росії, Туреччини і Бразилії. Компанія також зафіксувала зниження обсягів продажів iPhone в Китаї.

Як повідомляв УНН, Apple визнала можливість прослуховування при відеодзвінках з iPhone.

Нагадаємо, вчені пов’язали гаджети з уповільненням розвитку розумових здібностей дітей.

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