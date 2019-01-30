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Гаджети пов'язали з уповільненням розвитку розумових здібностей дітей - дослідження

Гаджети пов'язали з уповільненням розвитку розумових здібностей дітей - дослідження

Київ • УНН

 • 11885 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Надмірне використання гаджетів може загальмувати когнітивний розвиток маленьких дітей. Про це повідомляється у статті, опублікованій в JAMA Pediatrics, передає УНН.

Канадські вчені провели довгострокове дослідження за участю майже 2,5 тисячі канадських дітей і з’ясували, що довге сидіння перед екраном у віці двох і трьох років років призводить до низьких результатів по тестах розвитку в трирічному і п’ятирічному віці відповідно.

Сучасні діти починають знайомитися з технологіями досить рано, дивлячись телевізор або відео на смартфоні і граючи в різні ігри. Незважаючи на те, що споживаний матеріал може бути і освітнім, дослідження говорять про те, що розвиток когнітивних здібностей гаджети не прискорюють. Більш того, ситуація може бути і зворотньою, і маленькі діти, які проводять багато часу за моніторами і екранами гаджетів, можуть поступитися своїм одноліткам, які розвиваються “більш традиційно”. Даних на користь цього, однак, не так багато.

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Вивчити зв’язок між часом, проведеним за використанням гаджетів, і когнтівнимі здібностями дітей, вирішили психологи під керівництвом Шері Мадіган (Sheri Madigan) з Університету Калгарі.

Протягом декількох років вони спостерігали за 2441 дитиною (47,9 відсотки — хлопчики): дані про них були отримані в віці двох, трьох років та п’яти років. Вчені зібрали дані про те, скільки годин на тиждень кожна дитина дивиться телевізор: цю інформацію надали батьки учасників, які також повідомили про свій соціо-економічний статус, сімейний стан та вік пологів (все це врахували в якості побічних змінних при аналізі).

Когнітивний розвиток дітей перевірили за допомогою стандартизованого тесту ASQ-3, який дозволяє оцінити відповідність розумових здібностей дітей їхньому віку.

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В середньому діти проводили біля екранів 17 годин в тиждень у віці двох років, 25 годин у віці трьох років і 10,8 — в п’ять років. Вчені з’ясували, що більший час використання гаджетів на тиждень у віці двох років був пов’язаний із низькими результатами когнітивного тесту у віці трьох років (коефіцієнт кореляції між часом використання гаджетів і оцінкою когнітивних здібностей = −0,02), а у віці трьох років — до низьких результатів в п’ятирічному віці (коефіцієнт кореляції −0,06).

При цьому вчені не виявили зворотного зв’язку, тобто низькі показники розумових здібностей не приводили до того, що діти більше часу проводили за гаджетами.

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Автори не роблять прямих висновків про причинно-наслідковий зв’язок між двома змінними, але відзначають, що вони однонаправлені (тобто одна змінна викликає зміни іншої в одних часових рамках, але не навпаки — ред.), що може говорити про те, що використання гаджетів в дійсності може загальмувати розвиток дитини.

Вчені рекомендують батькам переглянути звички дитини щодо використання гаджетів для того, щоб уникнути можливих негативних наслідків.

Як повідомляв УНН, різні гаджети з екранами, а також телевізори в сукупності віднімають 30 років людського життя.

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