Гаджеты связали с замедлением развития умственных способностей в детстве - исследование

Канадские ученые провели долгосрочное исследование с участием почти 2,5 тысячи канадских детей и выяснили, что долгое сидение перед экраном в возрасте двух и трех лет лет приводит к низким результатам по тестам развития в трехлетнем и пятилетнем возрасте соответственно.

Современные дети начинают знакомиться с технологиями достаточно рано, смотря телевизор или видео на смартфоне и играя в различные игры. Несмотря на то, что потребляемый материал может быть и образовательным, исследования говорят о том, что развитие когнитивных способностей гаджеты не ускоряют. Более того, ситуация может быть и обратной, и маленькие дети, которые проводят много времени за мониторами и экранами гаджетов, могут уступить своим сверстникам, которые развиваются «более традиционно». Данных в пользу этого, однако, не так много.

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Изучить связь между временем, проведенным за использованием гаджетов, и когнтивными способностями детей, решили психологи под руководством Шери Мадиган (Sheri Madigan) из Университета Калгари.

В течение нескольких лет они наблюдали за 2441 ребенком (47,9 процента — мальчики): данные о них были получены в возрасте двух, трех года и пяти лет. Ученые собрали данные о том, сколько часов в неделю каждый ребенок смотрит телевизор: эту информацию предоставили матери участников, которые также сообщили о своем социоэкономическом статусе, семейном положении и возрасте родов (все это учли в качестве побочных переменных при анализе).

Когнитивное развитие детей проверили с помощью стандартизированного теста ASQ-3, который позволяет оценить соответствие умственных способностей детей их возрасту.

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В среднем дети проводили у экранов 17 часов в неделю в возрасте двух лет, 25 часов в возрасте трех лет и 10,8 — в пять лет.

Ученые выяснили, что большее время использования гаджетов в неделю в возрасте двух лет было связано с низкими результатами когнитивного теста в возрасте трех лет (коэффициент корреляции между временем использования гаджетов и оценкой когнитивных способностей — -0,02), а в возрасте трех лет — к низким результатам в пятилетнем возрасте (коэффициент корреляции -0,06). При этом ученые не обнаружили обратной связи, то есть низкие показатели умственных способностей не приводили к тому, что дети больше времени проводили за гаджетами.

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Авторы не делают прямых выводов о причинно-следственной связи между двумя переменными, но отмечают, что она однонаправленная (то есть одна переменная вызывает изменения другой в одних временных рамках, но не наоборот), что может говорить о том, что использование гаджетов в действительности может затормозить развитие ребенка.

Ученые рекомендуют родителям пересмотреть привычки ребенка относительно использования гаджетов для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Как сообщал УНН, различные гаджеты с экранами, а также телевизоры в совокупности отнимают 30 лет человеческой жизни.