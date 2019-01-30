Гаджеты связали с замедлением развития умственных способностей в детстве - исследование

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80562 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102510 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137308 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135497 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132015 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126308 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164059 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

Для безопасности Европы необходимо наращивать производство военной техники - Генсек НАТО

8 марта, 15:31 • 24176 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

8 марта, 15:58 • 55866 просмотра
В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

В Киево-Печерской лавре частично обрушился крест, его спустили на землю спасатели

8 марта, 16:15 • 23700 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

8 марта, 17:14 • 46156 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 36614 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 128898 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 164059 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 174872 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185932 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 243549 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 137308 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101269 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105678 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108442 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107973 просмотра
Актуальное
Гаджеты связали с замедлением развития умственных способностей в детстве - исследование

Гаджеты связали с замедлением развития умственных способностей в детстве - исследование

Киев  •  УНН

 • 11883 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Чрезмерное использование гаджетов может затормозить когнитивное развитие маленьких детей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в JAMA Pediatrics, передает УНН.

Канадские ученые провели долгосрочное исследование с участием почти 2,5 тысячи канадских детей и выяснили, что долгое сидение перед экраном в возрасте двух и трех лет лет приводит к низким результатам по тестам развития в трехлетнем и пятилетнем возрасте соответственно.

Современные дети начинают знакомиться с технологиями достаточно рано, смотря телевизор или видео на смартфоне и играя в различные игры. Несмотря на то, что потребляемый материал может быть и образовательным, исследования говорят о том, что развитие когнитивных способностей гаджеты не ускоряют. Более того, ситуация может быть и обратной, и маленькие дети, которые проводят много времени за мониторами и экранами гаджетов, могут уступить своим сверстникам, которые развиваются «более традиционно». Данных в пользу этого, однако, не так много.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офтальмолог назвал главные причины нарушения зрения у детей

Изучить связь между временем, проведенным за использованием гаджетов, и когнтивными способностями детей, решили психологи под руководством Шери Мадиган (Sheri Madigan) из Университета Калгари.

В течение нескольких лет они наблюдали за 2441 ребенком (47,9 процента — мальчики): данные о них были получены в возрасте двух, трех года и пяти лет. Ученые собрали данные о том, сколько часов в неделю каждый ребенок смотрит телевизор: эту информацию предоставили матери участников, которые также сообщили о своем социоэкономическом статусе, семейном положении и возрасте родов (все это учли в качестве побочных переменных при анализе).

Когнитивное развитие детей проверили с помощью стандартизированного теста ASQ-3, который позволяет оценить соответствие умственных способностей детей их возрасту.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook запустил мессенджер для детей

В среднем дети проводили у экранов 17 часов в неделю в возрасте двух лет, 25 часов в возрасте трех лет и 10,8 — в пять лет.

Ученые выяснили, что большее время использования гаджетов в неделю в возрасте двух лет было связано с низкими результатами когнитивного теста в возрасте трех лет (коэффициент корреляции между временем использования гаджетов и оценкой когнитивных способностей — -0,02), а в возрасте трех лет — к низким результатам в пятилетнем возрасте (коэффициент корреляции -0,06). При этом ученые не обнаружили обратной связи, то есть низкие показатели умственных способностей не приводили к тому, что дети больше времени проводили за гаджетами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детей приучают к горшку с помощью iPad

Авторы не делают прямых выводов о причинно-следственной связи между двумя переменными, но отмечают, что она однонаправленная (то есть одна переменная вызывает изменения другой в одних временных рамках, но не наоборот), что может говорить о том, что использование гаджетов в действительности может затормозить развитие ребенка.

Ученые рекомендуют родителям пересмотреть привычки ребенка относительно использования гаджетов для того, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Как сообщал УНН, различные гаджеты с экранами, а также телевизоры в совокупности отнимают 30 лет человеческой жизни.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЗдоровьеТехнологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы