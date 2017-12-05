Facebook запустив месенджер для дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Компанія Facebook презентувала новий додаток, яке отримав назву Messenger Kids. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт компанії.
Воно дозволить дітям і підліткам обмінюватися повідомленнями і відеодзвінки без реєстрації облікового запису.
Поки новий месенджер буде доступний тільки на території США і тільки власникам гаджетів на платформі iOS. Незабаром з'явиться версія і для користувачів платформи Android.
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Відзначається, що діти зможуть скаржитися на тих користувачів, які ведуть себе грубо при спілкуванні. Крім того, в месенджері буде відсутній реклама.
Нагадаємо, частина акаунтів в Facebook, які імовірно пов'язані з РФ і намагалися вплинути на вибори в США, користувалася і месенджером соцмережі.