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Facebook запустил мессенджер для детей

Facebook запустил мессенджер для детей

Киев  •  УНН

 • 13636 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Компания Facebook представила новое приложение, которое получило название Messenger Kids. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт компании.

Оно позволит детям и подросткам обмениваться сообщениями и видеозвонки без регистрации аккаунта.

Пока новый мессенджер будет доступен только на территории США и только владельцам гаджетов на платформе iOS. Вскоре появится версия и для пользователей платформы Android.

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Отмечается, что дети смогут жаловаться на тех пользователей, которые ведут себя грубо при общении. Кроме того, в мессенджере будет отсутствовать реклама.

Напомним, часть аккаунтов в Facebook, предположительно связанные с РФ и пытались повлиять на выборы в США, пользовалась и мессенджером соцсети.

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