Тело женщины обнаружили в Дарницком районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Правоохранители расследуют убийство женщины в Дарницком районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В полицию позвонила киевлянка и сообщила, что на улице увидела окровавленную женщину.
На место выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что правоохранителей вызвала соседка, которая вышла на прогулку с собакой. Рядом с окровавленной женщиной лежала сумка и разбитая бутылка.
Полиция устанавливает возможных свидетелей и очевидцев происшествия и разыскивает злоумышленника.
Следственный отдел полиции начал уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.