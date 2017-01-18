Тіло жінки виявили у Дарницькому районі Києва

До поліції зателефонувала киянка та повідомила, що на вулиці побачила закривавлену жінку.

На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка з’ясувала, що правоохоронців викликала сусідка, яка вийшла на прогулянку з собакою. Поруч із закривавленою жінкою лежала сумка та розбита пляшка.

Поліція встановлює можливих свідків та очевидців події та розшукує зловмисника.

Слідчим відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) КК України.