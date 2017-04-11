Тело таксиста, которого считали пропавшим, обнаружили в Хмельницкой области

В лесополосе вблизи с.Ставница, в Хмельницкой области, правоохранители обнаружили тело 67-летнего таксиста, который исчез на прошлой неделе. Известно, что нашли и автомобиль мужчины и злоумышленников, подозреваемых в убийстве.

"67-летний пострадавший работал в одной из служб такси облцентра и ночью 5 апреля выехал на смену. Последний раз его рабочий планшет включался в три часа ночи, а с утра родственники уже не могли дозвониться на мобильный. На протяжении недели мужчину разыскивали правоохранители и родственники, которые максимально распространяли информацию о пропавшего таксиста в социальных сетях и на других доступных ресурсах. на эти сообщения откликнулись двое молодых людей, которые позвонили на линию «102» и рассказали, что 5 апреля пропавший действительно отвозил их в Старосинявский район, но они с ним рассчитались и после того не видели ".

Поведение свидетелей показалась правоохранителям странным. После более детального общения следователям удалось выяснить, что именно эти люди причастны к исчезновению таксиста. Они позвонили в полицию исключительно для того, чтобы обеспечить себе алиби.

"Двое жителей Старосинявского района 17 и 23 лет работали и жили в Хмельницком. Предварительно установлено, что той ночью они сняли такси и попросили отвезти их в родное село. По дороге злоумышленники напали на водителя, задушили его, а тело спрятали в лесополосе близ с.Ставница Летичевского района. Примерно в 30 километрах спрятали и похищен автомобиль «Daewoo Sens». Также убийцы забрали с собой материальные ценности, которые были в автомобиле, в частности, рабочий планшет таксиста ", - отмечают в пресс-службе ГУНП области.

Молодых задержан. Сведения о событиях внесены в ЕРДР по п.6 и п.12 ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Также им придется отвечать за незаконное завладение транспортным средством и разбойное нападение на потерпевшего.

Напомним, 11 апреля УНН сообщал, что полицией установлены личности граждан, устроивших перестрелку в Кропивницкому .