Тіло таксиста, якого вважали зниклим, виявили на Хмельниччині

ukru
27 березня, 18:53 • 72556 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 96204 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 114902 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 123503 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 173772 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 121928 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
27 березня, 11:15 • 110243 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 134094 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 121306 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 123411 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
83 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

Україна підготує і передасть США докази удару рф по енергетиці: Зеленський про атаку на Херсон

27 березня, 17:37 • 35839 перегляди
Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

Україна хоче отримати ліцензії на виробництво зброї від партнерів і готова ділитися своїми технологіями - Зеленський

27 березня, 17:43 • 54263 перегляди
Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

Україна продовжує працювати з американською стороною і ділиться інформацією - Тихий

27 березня, 18:10 • 49817 перегляди
Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

Запоріжжя під атакою ворожих дронів: лунають вибухи, працює ППО

27 березня, 18:20 • 37887 перегляди
Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

Разом зі спільниками "вибивав" молотками "данину" з мобілізованих та онкохворих: затримано рекетира з рф

27 березня, 18:35 • 33271 перегляди
Публікації
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 72550 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 128587 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 173769 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 199829 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 210633 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 85758 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 116340 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 142456 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 132105 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 162624 перегляди
Актуальне
Тіло таксиста, якого вважали зниклим, виявили на Хмельниччині

Тіло таксиста, якого вважали зниклим, виявили на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 34547 перегляди

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. На Хмельниччині знайшли вбивць 67-річного таксиста якого вже тиждень вважали зниклим. Про це повідомили кореспонденту УНН у прес-службі ГУНП у Хмельницькій області.

У лісосмузі, поблизу с.Ставниця Летичівського району, правоохоронці виявили тіло 67-річного таксиста, який зник минулого тижня. Відомо, що знайшли і автомобіль чоловіка і зловмисників, яких підозрюють у вбивстві.

“67-річний потерпілий працював в одній із служб таксі обласного центру і вночі 5 квітня виїхав на зміну. Останній раз його робочий планшет включався о 3-ій годині ночі, а від ранку родичі вже не могли додзвонитися на мобільний. Впродовж тижня чоловіка розшукували правоохоронці і родичі, які максимально поширювали інформацію про зниклого таксиста в соціальних мережах та на інших доступних ресурсах. На ці повідомлення відгукнулися двоє молодих людей, які зателефонували на лінію „102“ і розповіли, що 5 квітня зниклий чоловік справді відвозив їх у Старосинявський район, але вони з ним розрахувалися і після того не бачили”, - розповіли у поліції.

Поведінка свідків видалась правоохоронцям дивною. Після більш детального спілкування слідчім вдалось з’ясувати, що саме ці люди причетні до зникнення таксиста. Вони зателефонували до поліції виключно для того щоб забезпечити собі алібі.

“Двоє мешканців Старосинявського району 17 та 23 років працювали і жили в Хмельницькому. Попередньо встановлено, що тієї ночі вони винайняли таксі і попросили завезти їх у рідне село. По дорозі зловмисники напали на водія, задушили його, а тіло заховали в лісосмузі неподалік с.Ставниця Летичівського району. Приблизно за 30 кілометрів заховали і викрадений автомобіль „Daewoo Sens“. Також душогуби забрали з собою матеріальні цінності, які були в автомобілі, зокрема, робочий планшет таксиста”, — зазначають у прес-службі ГУНПУ області.

Молодиків затримано. Відомості про події внесено до ЕРДР за п.6 та п.12 ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Також їм доведеться відповідати за незаконне заволодіння транспортним засобом та розбійний напад на потерпілого.

Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв, що поліцією встановлено особи громадян, які влаштували перестрілку у Кропивницькому.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НППодії
Tesla
$276.69
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,991.70
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,111.45
Ethereum
$2,007.60