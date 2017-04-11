Тіло таксиста, якого вважали зниклим, виявили на Хмельниччині

У лісосмузі, поблизу с.Ставниця Летичівського району, правоохоронці виявили тіло 67-річного таксиста, який зник минулого тижня. Відомо, що знайшли і автомобіль чоловіка і зловмисників, яких підозрюють у вбивстві.

“67-річний потерпілий працював в одній із служб таксі обласного центру і вночі 5 квітня виїхав на зміну. Останній раз його робочий планшет включався о 3-ій годині ночі, а від ранку родичі вже не могли додзвонитися на мобільний. Впродовж тижня чоловіка розшукували правоохоронці і родичі, які максимально поширювали інформацію про зниклого таксиста в соціальних мережах та на інших доступних ресурсах. На ці повідомлення відгукнулися двоє молодих людей, які зателефонували на лінію „102“ і розповіли, що 5 квітня зниклий чоловік справді відвозив їх у Старосинявський район, але вони з ним розрахувалися і після того не бачили”, - розповіли у поліції.

Поведінка свідків видалась правоохоронцям дивною. Після більш детального спілкування слідчім вдалось з’ясувати, що саме ці люди причетні до зникнення таксиста. Вони зателефонували до поліції виключно для того щоб забезпечити собі алібі.

“Двоє мешканців Старосинявського району 17 та 23 років працювали і жили в Хмельницькому. Попередньо встановлено, що тієї ночі вони винайняли таксі і попросили завезти їх у рідне село. По дорозі зловмисники напали на водія, задушили його, а тіло заховали в лісосмузі неподалік с.Ставниця Летичівського району. Приблизно за 30 кілометрів заховали і викрадений автомобіль „Daewoo Sens“. Також душогуби забрали з собою матеріальні цінності, які були в автомобілі, зокрема, робочий планшет таксиста”, — зазначають у прес-службі ГУНПУ області.

Молодиків затримано. Відомості про події внесено до ЕРДР за п.6 та п.12 ч.2 ст.115 “Умисне вбивство” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення. Також їм доведеться відповідати за незаконне заволодіння транспортним засобом та розбійний напад на потерпілого.

Нагадаємо, 11 квітня УНН повідомляв, що поліцією встановлено особи громадян, які влаштували перестрілку у Кропивницькому.