Тело рыбака обнаружили в водоеме в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Винницкой области спасатели извлекли из водоема тело рыбака, которого разыскивали с 20 ноября текущего года. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Винницкой области.
Так, 20 ноября в 22:58 спасателям поступило сообщение, что в пгт Вороновица Винницкого района 44-летний местный житель исчез во время рыбалки на местном озере.
По словам очевидцев, мужчина рыбачил на собственной лодке, после чего связь с ним пропала.
Вчера, 24 ноября в 11:33 водолазной группой аварийно-спасательного отряда специального назначения тело утопленника было поднято на поверхность со дна природного водоема "Старый Бакай".