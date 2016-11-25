Тело рыбака обнаружили в водоеме в Винницкой области

Так, 20 ноября в 22:58 спасателям поступило сообщение, что в пгт Вороновица Винницкого района 44-летний местный житель исчез во время рыбалки на местном озере.

По словам очевидцев, мужчина рыбачил на собственной лодке, после чего связь с ним пропала.

Вчера, 24 ноября в 11:33 водолазной группой аварийно-спасательного отряда специального назначения тело утопленника было поднято на поверхность со дна природного водоема "Старый Бакай".