Тіло рибалки виявили у водоймі на Вінниччині

Так, 20 листопада о 22:58 до рятувальників надійшло повідомлення, що в смт Вороновиця Вінницького району 44-річний місцевий житель зник під час риболовлі на місцевому озері.

За словами очевидців, чоловік рибалив на власному човні, після чого зв’язок із ним зник.

Вчора, 24 листопада об 11:33 водолазною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення тіло потопельника було піднято на поверхню з дна природного водоймища “Старий Бакай”.