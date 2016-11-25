Тіло рибалки виявили у водоймі на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Вінниччині рятувальники вилучили з водойми тіло рибалки, якого розшукували з 20 листопада поточного року. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Вінницькій області.
Так, 20 листопада о 22:58 до рятувальників надійшло повідомлення, що в смт Вороновиця Вінницького району 44-річний місцевий житель зник під час риболовлі на місцевому озері.
За словами очевидців, чоловік рибалив на власному човні, після чого зв’язок із ним зник.
Вчора, 24 листопада об 11:33 водолазною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення тіло потопельника було піднято на поверхню з дна природного водоймища “Старий Бакай”.