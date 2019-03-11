Тело человека нашли в поле в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. 22 февраля в поле возле села Ивановка Новоархангельского района обнаружили полуоскелетившийся труп неизвестного пола. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
К Новоархангельского ОП сообщение о находке поступило от председателя сельского совета Ивановки. Тело человека нашли на одном из полей вблизи бригады, расположенной возле села.
Впоследствии следователи установили, что погибшая - женщина в возрасте около 60 лет, ростом 160-165 см, худощавого телосложения. Она была одета в серый свитер, черные гамаши, красные чулки.
Сейчас для выяснения причин смерти женщины в уголовном производстве назначили судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.
Как сообщал УНН, на Кировоградщине, в селе Великая Виска нашли изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи.