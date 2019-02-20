На Кіровоградщині знайшли тіло чоловіка без пальців, очей та шкіри

7 лютого до Маловисківського ВП ГУНП надійшло повідомлення від фельдшера Великовисківського ФАП про те, що в с. Велика Виска знайшли понівечене тіло чоловіка.

Тіло людини знайшли по вул. Успішній, 143, в приміщенні власного домоволодіння громадянина. При зовнішньому огляді виявили відсутність фаланг десяти пальців на руках, відсутність очей, шкіряного та м’язового покривів на обличчі.

Причину смерті встановлять фахівці.

11 лютого Маловисківський районний суд для встановлення причин смерті призначив судово-медичну експертизу. Зокрема експерти мають дати відповідь, яка причина та час настання смерті чоловіка, чи могли виявлені тілесні ушкодження утворитися від нападу диких або свійських тварин.

Нагадаємо, понівечене вогнем тіло чоловіка знайшли у лісовому масиві на Житомирщині.