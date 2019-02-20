В Кировоградской области нашли тело мужчины без пальцев, глаз и кожи

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 59194 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 124863 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 126523 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127559 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124091 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157321 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117741 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141355 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145231 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130523 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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В Кировоградской области нашли тело мужчины без пальцев, глаз и кожи

В Кировоградской области нашли тело мужчины без пальцев, глаз и кожи

Киев  •  УНН

 • 39830 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Кировоградской области, в селе Великая Виска нашли изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, сообщает корреспондент УНН.

7 февраля в Маловысковского ОП ГУНП поступило сообщение от фельдшера Великовискивського ФАП о том, что в с. Большая Виска нашли изуродованное тело мужчины.

Тело человека нашли по ул. Успешной, 143, в помещении собственного домовладения гражданина. При внешнем осмотре обнаружили отсутствие фаланг десяти пальцев на руках, отсутствие глаз, кожевенного и мышечного покровов на лице.

Причину смерти установят специалисты.

11 февраля Кировоградский районный суд для установления причин смерти назначил судебно-медицинскую экспертизу. В частности эксперты должны дать ответ, причина и время наступления смерти мужа, могли обнаружены телесные повреждения образоваться от нападения диких или домашних животных.

Напомним, изуродованное огнем тело мужчины нашли в лесном массиве в Житомирской области.

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