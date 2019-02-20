В Кировоградской области нашли тело мужчины без пальцев, глаз и кожи
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Кировоградской области, в селе Великая Виска нашли изуродованное тело мужчины без пальцев, глаз и кожи. Об этом говорится в материалах Единого государственного реестра судебных решений, сообщает корреспондент УНН.
7 февраля в Маловысковского ОП ГУНП поступило сообщение от фельдшера Великовискивського ФАП о том, что в с. Большая Виска нашли изуродованное тело мужчины.
Тело человека нашли по ул. Успешной, 143, в помещении собственного домовладения гражданина. При внешнем осмотре обнаружили отсутствие фаланг десяти пальцев на руках, отсутствие глаз, кожевенного и мышечного покровов на лице.
Причину смерти установят специалисты.
11 февраля Кировоградский районный суд для установления причин смерти назначил судебно-медицинскую экспертизу. В частности эксперты должны дать ответ, причина и время наступления смерти мужа, могли обнаружены телесные повреждения образоваться от нападения диких или домашних животных.
Напомним, изуродованное огнем тело мужчины нашли в лесном массиве в Житомирской области.