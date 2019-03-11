Тіло людини знайшли у полі на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. 22 лютого у полі неподалік села Іванівка Новоархангельського району виявили напівскелетований труп невідомої статі. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє кореспондент УНН.
До Новоархангельського ВП повідомлення про знахідку надійшло від голови сільської ради Іванівки. Тіло людини знайшли на одному з полів поблизу бригади, яка розташована біля села.
Згодом слідчі встановили, що загибла особа – жінка віком близько 60 років, зростом 160-165 см, худорлявої статури. Вона була одягнена в сірий светр, чорні гамаші, червоні панчохи.
Наразі для з’ясування причин смерті жінки в кримінальному провадженні призначили судово-медичну експертизу. Ведеться слідство.
Як повідомляв УНН, на Кіровоградщині, в селі Велика Виска знайшли понівечене тіло чоловіка без пальців, очей та шкіри.