Тело 4-летнего мальчика извлекли из водоема в Хмельницкой области

Вчера, 22 марта в 17:15 к спасателям поступило сообщение от работников полиции о том, что в с. Летава Чемеровецкого района ушел из дома и не вернулся 4-летний мальчик. По предварительным данным и со слов местных жителей, последний раз ребенка видели вблизи местного пруда, кроме того, там были найдены вещи малыша - обувь и головной убор.

Спасатели с помощью лодки и спецсредств обследовали дно местного пруда в месте, где ориентировочно случилось происшествие.

Уже на следующий день, 23 марта, в 10:30 поступило второе сообщение от работника полиции о том, что в местном пруду обнаружено бездыханное тело мальчика, которое необходимо удалить из воды.

Спасатели, которые сразу прибыли на место происшествия, с помощью лодки и спецсредств извлекли тело ребенка из водоема и передали работникам полиции.

Как сообщал УНН, тело мертвого младенца обнаружили в Житомирской области.