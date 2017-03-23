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Тело 4-летнего мальчика извлекли из водоема в Хмельницкой области

Тело 4-летнего мальчика извлекли из водоема в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 8422 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Хмельницкие спасатели извлекли из водоема тело малолетнего ребенка без признаков жизни. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Хмельницкой области.

Вчера, 22 марта в 17:15 к спасателям поступило сообщение от работников полиции о том, что в с. Летава Чемеровецкого района ушел из дома и не вернулся 4-летний мальчик. По предварительным данным и со слов местных жителей, последний раз ребенка видели вблизи местного пруда, кроме того, там были найдены вещи малыша - обувь и головной убор.

Спасатели с помощью лодки и спецсредств обследовали дно местного пруда в месте, где ориентировочно случилось происшествие.

Уже на следующий день, 23 марта, в 10:30 поступило второе сообщение от работника полиции о том, что в местном пруду обнаружено бездыханное тело мальчика, которое необходимо удалить из воды.

Спасатели, которые сразу прибыли на место происшествия, с помощью лодки и спецсредств извлекли тело ребенка из водоема и передали работникам полиции.

Как сообщал УНН, тело мертвого младенца обнаружили в Житомирской области.

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