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Тіло 4-річного хлопчика вилучили з водойми на Хмельниччині

Тіло 4-річного хлопчика вилучили з водойми на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 8422 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Хмельницькі рятувальники вилучили із водойми тіло малолітньої дитини без ознак життя. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Хмельницької області.

Вчора, 22 березня о 17:15 до рятувальників надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що в с. Летава Чемеровецького району пішов з дому та не повернувся 4-річний хлопчик. За попередніми даними та зі слів місцевих жителів, востаннє дитину бачили поблизу місцевого ставка, крім того, там були знайдені речі малюка – взуття та головний убір.

Рятувальники за допомогою човна та спецзасобів обстежили дно місцевого ставка у місці, де орієнтовно скоїлася пригода.

Вже наступного дня, 23 березня, о 10:30 надійшло друге повідомлення від працівника поліції про те, що у місцевому ставку виявлено бездиханне тіло хлопчика, яке необхідно вилучити з води.

Рятувальники, котрі одразу прибули на місце події, за допомогою човна та спецзасобів вилучили тіло дитини з водойми й передали працівникам поліції.

Як повідомляв УНН, тіло мертвого немовляти виявили на Житомирщині.

Українські Національні Новини

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