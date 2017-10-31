Тиллерсон заявил о новом списке санкций против КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Министерство финансов США подготовило еще один список санкций, связанных с КНДР. Об этом сообщил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Как сообщает издание, в понедельник на слушаниях в сенате США в Тиллерсона спросили, будут ли американские санкции введены против большего числа китайских компаний за их связи с КНДР.
"Есть дополнительные санкционные цели, которые Минфин определил", - ответил госсекретарь.
Указано, что госсекретарь подробностей не уточнил.
Как сообщал УНН, КНДР объявила о намерении запустить еще несколько спутников.