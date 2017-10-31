Тіллерсон заявив про новий список санкцій проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Міністерство фінансів США підготувало ще один список санкцій, пов'язаних з КНДР. Про це повідомив американський держсекретар Рекс Тіллерсон, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
Як повідомляє видання, у понеділок на слуханнях в сенаті США у Тіллерсона запитали, чи будуть американські санкції введені проти більшого числа китайських компаній за їх зв'язку з КНДР.
"Є додаткові санкційні цілі, які мінфін визначив", - відповів держсекретар.
Зазначено, що подробиць держсекретар не уточнив.
Як повідомляв УНН, КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників.