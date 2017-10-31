Тіллерсон заявив про новий список санкцій проти КНДР

Як повідомляє видання, у понеділок на слуханнях в сенаті США у Тіллерсона запитали, чи будуть американські санкції введені проти більшого числа китайських компаній за їх зв'язку з КНДР.

"Є додаткові санкційні цілі, які мінфін визначив", - відповів держсекретар.

Зазначено, що подробиць держсекретар не уточнив.

Як повідомляв УНН, КНДР оголосила про намір запустити ще кілька супутників.