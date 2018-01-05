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Тиллерсон объявил о намерении оставаться на посту госсекретаря в 2018 году

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 января. УНН. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не покинет свой пост в 2018 году. Своими планами американский высокопоставленный чиновник поделился в пятницу в интервью телекомпании CNN, передает УНН.

Тиллерсон объявил о намерении оставаться на посту госсекретаря в 2018 году

“Я намерен оставаться здесь в течение всего года”, — заявил глава американской дипломатии, подчеркнув, что не знает причин, вызвавших слухи о его возможной отставке. По словам Тиллерсона, президент Дональд Трамп не делал каких-либо намеков на то, что ему грозит отставка с поста госсекретаря. “Абсолютно никаких”, — подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

“С моей точки зрения 2017 был очень успешным, — заявил Тиллерсон. — Мы проводили нашу политику и помогали нашим партнерам понять эту политику. Госдепартамент становится сильнее с каждым днем, все понимают, что именно мы намерены делать. Я ожидаю, что 2018 будет очень, очень успешным”.

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Тиллерсон признал, что у него и Трампа “разные стили управления” и ему приходится учитывать это при общении с президентом США. “Я занял этот пост для того, чтобы служить президенту, и поэтому мне нужно разбираться в том, как наилучшим образом поддерживать с ним контакты с тем, чтобы я мог оказывать необходимую ему информацию”, — подчеркнул шеф американской дипломатии.

Как ранее сообщало УНН, сенатор-республиканец от штата Юта Оррин Хэтч во вторник объявил о намерении покинуть свое место в верхней палате Конгресса США по истечении срока своих полномочий в конце 2018 года.

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