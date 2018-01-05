Тіллерсон оголосив про намір залишатися на посаді держсекретаря в 2018 році

“Я маю намір залишатися тут на протязі всього року”, — заявив глава американської дипломатії, підкресливши, що не знає причин, які викликали чутки про його можливу відставку. За словами Тіллерсона, президент Дональд Трамп не робив будь-яких натяків на те, що йому загрожує відставка з поста держсекретаря. “Абсолютно ніяких”, — підкреслив керівник зовнішньополітичного відомства.

“З моєї точки зору 2017 рік був дуже успішним, — заявив Тіллерсон. — Ми проводили нашу політику і допомагали нашим партнерам зрозуміти цю політику. Держдепартамент стає сильнішим із кожним днем, всі розуміють, що саме ми маємо намір робити. Я очікую, що 2018 рік буде дуже, дуже успішним”.

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Тіллерсон визнав, що у нього і Трампа “різні стилі управління” і що йому доводиться враховувати це при спілкуванні з президентом США. “Я зайняв цей пост для того, щоб служити президенту, і тому мені потрібно розбиратися в тому, як найкращим чином підтримувати з ним контакти з тим, щоб я міг надавати необхідну йому інформацію”, — підкреслив шеф американської дипломатії.

Як раніше повідомляло УНН, сенатор-республіканець від штату Юта Оррін Хетч у вівторок оголосив про намір покинути своє місце у верхній палаті Конгресу США після закінчення терміну своїх повноважень у кінці 2018 року.