Тела трех погибших военных вернули на подконтрольную Украине территорию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Тела трех погибших украинских военнослужащих, которые ценой собственной жизни спасли раненого боевого собрата в зоне АТО, возвращено на подконтрольную Украины территорию. Об этом УНН сообщили в пресс-центре штаба АТО.
"В рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200", на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги", - говорится в сообщении.
Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, отметили в штабе.
Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть, добавили в штабе.
Напомним, трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги, спасая своего раненого собрата.