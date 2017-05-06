Тела трех погибших военных вернули на подконтрольную Украине территорию

"В рамках гуманитарного проекта "Эвакуация 200", на подконтрольную Украине территорию возвращены тела трех военнослужащих, погибших в районе Светлодарской дуги", - говорится в сообщении.

Процедура по возвращению тел героев началась сразу же после подтверждения факта гибели наших защитников, отметили в штабе.

Представители ОРЛО постоянно меняли время передачи и только на пятый день тела погибших военнослужащих удалось вернуть, добавили в штабе.

Напомним, трое украинских военнослужащих погибли в районе Светлодарской дуги, спасая своего раненого собрата.