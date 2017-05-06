Тіла трьох загиблих військових повернули на підконтрольну Україні територію
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Тіла трьох загиблих українських військовослужбовців, які ціною власного життя врятували пораненого бойового побратима в зоні АТО, повернуто на підконтрольну Україні територію. Про це УНН повідомили у прес-центрі штабу АТО.
"У рамках гуманітарного проекту “Евакуація 200”, на підконтрольну Україні територію повернені тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги", - йдеться у повідомленні.
Процедура щодо повернення тіл героїв розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників, зазначили у штабі.
Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути, додали у штабі.
Нагадаємо, троє українських військовослужбовців загинули в районі Світлодарської дуги, рятуючи свого пораненого побратима.